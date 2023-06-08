Каховская ГЭС сейчас: пограничники с неба показали масштабы затопления

Украинские пограничники показали на видео, как сейчас выглядят Каховская ГЭС и затопленные села вблизи разрушенной российскими террористами дамбы.

На этих кадрах видно затопленные поля, верхушки деревьев и крыши домов.

По данным Херсонской ОГА, из населенных пунктов области, оказавшихся в зоне подтопления, по состоянию на середину дня 8 июня уже эвакуировали 2 198 человек. Спасенных жителей расселяют в общежитиях.

Также организована эвакуация маломобильных лиц — их доставляют в больницы.

Из мест, куда не может добраться автотранспорт, полицейские и спасатели вывозят людей на лодках и с помощью спецтранспорта Богун.

Фото: скриншот видео

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