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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Каховська ГЕС зараз: прикордонники з неба показали масштаби затоплення

Каховська ГЕС зараз: прикордонники з неба показали масштаби затоплення

Українські прикордонники показали на відео, який зараз вигляд мають Каховська ГЕС і затоплені села поблизу зруйнованої російськими терористами дамби.

На цих кадрах видно затоплені поля, верхівки дерев і дахи будинків.

За даними Херсонської ОВА, з населених пунктів області, що опинилися в зоні підтоплення, станом на середину дня 8 червня вже евакуювали 2 198 людей. Врятованих жителів розселяють у гуртожитки.

Також організовано евакуацію маломобільних осіб – їх доправляють до лікарень.

З місць, куди не може дістатися автотранспорт, поліцейські й рятувальники вивозять людей човнами та за допомогою спецтранспорту Богун.

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Фото: скриншот відео

Дамба, Держприкордонслужба, Каховська ГЕС, потоп, Російська агресія, Херсонська область
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