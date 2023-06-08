Карта боевых действий на 08.06.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 30 боевых столкновений.

На 470-й день полномасштабной войны украинские военные дают отпор российским оккупантам, которые продолжают бросать все силы ради полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Карта боевых действий в Украине на 08.06.2023

Потери РФ на 8 июня 2023

личного состава – около 212 760 (+730),

танков ‒ 3 891 (+18),

боевых бронированных машин ‒ 7 576 (+16),

артиллерийских систем – 3 668 (+28),

реактивных систем залпового огня – 595 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 355 (+3),

самолетов – 314,

вертолетов – 299,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 234 (+15),

крылатых ракет ‒ 1 171,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 384 (+35),

специальной техники – 500 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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