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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 08.06.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 30 боевых столкновений.

На 470-й день полномасштабной войны украинские военные дают отпор российским оккупантам, которые продолжают бросать все силы ради полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Карта боевых действий в Украине на 08.06.2023

Карта бойових дій 7 червня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 8 июня 2023

  • личного состава – около 212 760 (+730),
  • танков ‒ 3 891 (+18),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 576 (+16),
  • артиллерийских систем – 3 668 (+28),
  • реактивных систем залпового огня – 595 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 355 (+3),
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 299,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 234 (+15),
  • крылатых ракет ‒ 1 171,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 384 (+35),
  • специальной техники – 500 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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