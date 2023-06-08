Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 08.06.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 30 боевых столкновений.
На 470-й день полномасштабной войны украинские военные дают отпор российским оккупантам, которые продолжают бросать все силы ради полной оккупации Луганской и Донецкой областей.
Карта боевых действий в Украине на 08.06.2023
Потери РФ на 8 июня 2023
- личного состава – около 212 760 (+730),
- танков ‒ 3 891 (+18),
- боевых бронированных машин ‒ 7 576 (+16),
- артиллерийских систем – 3 668 (+28),
- реактивных систем залпового огня – 595 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 355 (+3),
- самолетов – 314,
- вертолетов – 299,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 234 (+15),
- крылатых ракет ‒ 1 171,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 384 (+35),
- специальной техники – 500 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 470-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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