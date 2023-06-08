Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 08.06.2023 – ситуація на фронті
Протягом доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень.
На 470-й день повномасштабної війни українські військові дають відсіч російським окупантам, які продовжують кидати всі сили заради повної окупації Луганської та Донецької областей.
Карта бойових дій в Україні на 08.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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