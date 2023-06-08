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Валентина Чорна, редактор ленты

Оккупанты создают “живой щит” из эвакуированных жителей Херсонщины — Генштаб

Потоп на Херсонщині
Фото: МВД

В населенных пунктах временно захваченной Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия подрыва Каховской ГЭС в своих целях.

Людей, которые эвакуировались из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения.

— Таким образом захватчики пытаются обезопасить себя, прикрываясь гражданским населением, — сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также отмечается, что российское военное руководство имеет значительные проблемы с вещевым обеспечением своих войск.

— Военнослужащим, которые недавно подписали контракт в воинских частях, дислоцирующихся в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами. К тому же, контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства, — говорится в сводке.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять пунктов управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два зенитно-ракетных комплекса, восемь артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще два важных объекта врага.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Евакуація, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонская область
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