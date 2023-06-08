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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупанти створюють “живий щит” з евакуйованих мешканців Херсонщини – Генштаб

Потоп на Херсонщині
Фото: МВС

У населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки підриву Каховської ГЕС у своїх цілях.

Людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи.

– Таким чином загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням, – повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також зазначається, що російське військове керівництво має значні проблеми з речовим забезпеченням своїх військ.

– Військовослужбовцям, які нещодавно підписали контракт у військових частинах, що дислокуються у місті Волгоград, видали чоботи замість черевиків з високими берцями. До того ж, контрактників змушують купувати військову форму за власні кошти, – йдеться у зведенні.

За добу авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п’ять пунктів управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два зенітно-ракетних комплекси, вісім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще два важливих об’єкти ворога.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Евакуація, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонська область
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