Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что создало угрозу подтопления для десятков населенных пунктов.

По данным украинской разведки, оккупанты совершили это военное преступление около 02:30 ночи.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от города Новая Каховка (Херсонская область). Ее строили второй после Днепровской гидроэлектростанции (в Днепровском каскаде ГЭС). Каховское водохранилище вмещало около 18 млн кубометров воды. После подрыва дамбы тонны воды хлынули вниз по течению.

Какие населенные пункты уже затоплены

По состоянию на 7 июня 2023 года уже затоплены (полностью или частично) такие населенные пункты:

Тягинка.

Львов.

Одрадокаменка.

Ивановка.

Никольское.

Токаровка.

Понятовка.

Белозерка.

микрорайон остров города Херсон.

микрорайона Корабел города Херсон.

район Речного порта города Херсон.

Гидропарк и Нефтегавань в Херсоне.

затоплены новые улицы в микрорайоне Шуменский город Херсон.

Приднепровское.

Садовое.

Никольское.

Николаевка.

Ольговка.

Кроме того, временно оккупированный город Алешки на Левобережье Херсонщины почти полностью оказался под водой. Почти все дома в населенном пункте затопила вода. Также ситуация сложная в Голой Пристани.

Село Подстепное и Песчановка (находятся неподалеку от Алешков) затоплены где-то на 50%.

На Левобережной Херсонщине полностью или частично затоплены поселки:

Корсунка.

Новая Каховка.

Днепряне.

Крынки.

Казачьи Лагеря.

Солонцы.

Дачи.

Правые и левые Саги.

Правые и левые Солонцы.

Кардашинка.

Коханы.

Пойма.

Нечаево.

Подлесное.

Большая Кардашинка.

Маленькая Кардашинка.

Забарино.

Виноградное.

Также подтоплены села Рыбальче и Старая Збурьевка на левом берегу Херсонщины.

Каким населенным пунктам грозит затопление

Этот теракт создал опасность для жителей населенных пунктов по оба берега Днепра ниже Каховского водохранилища.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов. Многие из них временно оккупированы.

По данным Херсонской ОВА, по состоянию на 07:30 были затоплены (полностью или частично) следующие населенные пункты: Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсон Херсонского района.

В Херсоне затоплены Гидропарк и Нефтегавань. Кроме того, возможно частичное подтопление Антоновского и Садовского округов.

Эвакуация возможна с деоккупированного правобережья Херсонской области. Там около 16 тыс. человек оказались в критической зоне.

На левом берегу Днепра под угрозой затопления Коханы, Кардашинка, Саги и другие населенные пункты.

Как происходит эвакуация

Эвакуация с правобережья организована автобусами в Херсон, далее в Николаев, а оттуда – в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.

Кроме того, Укрзализныця на 12:00 назначила бесплатный эвакуационный поезд из Херсона в Николаев. При необходимости будут назначены дополнительные поезда.

По данным МВД Украины, по состоянию на 10:00 в Херсонской области эвакуированы уже 742 человека.

Вода продолжает прибывать. Ситуация с эвакуацией усложняется, поскольку некоторые дороги размывает, и это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Поэтому эвакуационные группы ищут другие пути.

Граждан, находящихся в зоне опасности, призывают:

выключить все электроприборы и газоснабжение;

закрыть окна и двери;

взять документы, лекарства и вещи первой необходимости;

позаботиться о близких и домашних любимцах;

оказать помощь детям, людям с инвалидностью и пожилым людям;

следовать инструкциям спасателей и полицейских.

Если самостоятельно эвакуироваться из зоны затопления нет возможности, нужно:

собрать необходимые вещи и подняться как можно выше в доме (на верхний этаж или чердак);

сигнализировать о местоположении (это могут быть звуковые сигналы, яркие вещи и надписи);

следить за указаниями оперативных служб и соблюдать их;

сохранять спокойствие, не переполнять спасательные средства (катера, лодки, плоты).

Эвакуация Херсонщина — контакты волонтеров

Волонтеры помогают жителям Херсона и области выехать в безопасные места.

Эвакуация маломобильных людей:

Волонтеры Восток SOS — координатор организации Ярослава, ее контакты 099-710-48-72 (Viber) и 096-108-60-48 (Telegram).

Обратиться также можно к волонтерам Fight for right по номеру 0800 30 66 33.

Эвакуация гражданских людей и животных по телефону 093-69-69-788 помогают волонтеры Save Ukraine, а также UAnimals по телефону 068 810 48 76.

Эвакуация людей и помощь с убежищем:

По телефону 067-374-91-90 можно обратиться к волонтерам CaritasUkraine.

Helping to leave помогают с эвакуацией, обратиться можно по телефону (093) 177 64 58.

Эвакуацией с острова Корабел занимается волонтер — Никита Юрьевич.

Эвакуацией из прифронтовых населенных пунктов, в том числе и частей затопленной Херсонщины занимается волонтер Евгений Игоревич .

. Херсонский хаб на базе благотворительной организации Херсон Непокорений: помогают с эвакуацией и размещением. Контакты в мессенджерах: 0 (95) 214 76 05; 0 (99) 973 11 76; 0 (95) 346 29 49.

В украинской разведке подчеркнули, что подрыв оккупантами плотины Каховского водохранилища усиливает угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов, помогающих охлаждать Запорожскую АЭС, зависит от уровня воды в Днепре.

В Укрэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению станция не подлежит.

Источник : ГСЧС, МВД

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