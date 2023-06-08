Украина и ООН договорились об эвакуации людей из оккупированного левобережья Херсонщины — МИД

Украина и ООН договорились об эвакуации людей из оккупированного левобережья Херсонской области.

Организация немедленно сформирует группы в Запорожье и Херсоне для оказания гуманитарной помощи, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории. Однако при условии, что Россия предоставит доступ и гарантии безопасности.

Об этом говорится в заявлении МИД по итогам встречи министра Дмитрия Кулебы с координатором системы ООН в Украине Дениз Браун.

— ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области. Договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при условии обеспечения безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории, — говорится в заявлении МИД.

Кулеба заверил, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций в зоне поражения.

— Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. Сейчас Организация Объединенных Наций ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, — говорится в заявлении.

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