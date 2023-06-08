В Конгрессе США призвали Байдена дать зеленый свет передаче ATACMS Украине

Американские законодатели снова настаивают на том, чтобы администрация Джо Байдена прислала Украине боеприпасы большой дальности, поскольку долгожданное контрнаступление Киева, похоже, началось.

В письме к Байдену в четверг 10 законодателей-республиканцев и демократов призвали президента как можно быстрее дать зеленый свет тактической ракетной системе ATACMS.

— Война в Украине превратилась в конфликт на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир, — написали законодатели.

Сторонники отправки ATACMS говорят, что поскольку они стреляют из высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые уже отправлены в Украину, они не требуют длительной подготовки и/или логистических цепочек, и могут быть отправлены немедленно.

В письме также содержится призыв к президенту одобрить другое современное вооружение, включая истребители F-16 и дополнительные средства противовоздушной обороны, такие, как еще одна система противоракетной обороны Patriot.

Законодатели также призывают ускорить передачу американских танков M1 Abrams, которые, как ожидается, прибудут в Украину до конца года.

Отмечается, что американские чиновники стали менее обеспокоены тем, что отправка более современного вооружения может привести к эскалации конфликта, поскольку Украина неоднократно доказывала, что не будет использовать западную технику для нанесения ударов по территории РФ.

— Нежелание посылать ATACMS больше связано с опасениями Пентагона, что США имеют ограниченное количество ракет на своих складах. Но контраргумент чиновников заключается в том, что стоит пойти на краткосрочный риск и отправить ATACMS, чтобы помочь Украине выиграть войну. Долгосрочный план Пентагона заключается в том, чтобы в любом случае отказаться от ATACMS и перейти на более совершенные ракеты, которые находятся в стадии разработки, — пишет Politico.

Источник : Politico

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