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Валентина Чорна, редактор ленты

В Конгрессе США призвали Байдена дать зеленый свет передаче ATACMS Украине

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Американские законодатели снова настаивают на том, чтобы администрация Джо Байдена прислала Украине боеприпасы большой дальности, поскольку долгожданное контрнаступление Киева, похоже, началось.

В письме к Байдену в четверг 10 законодателей-республиканцев и демократов призвали президента как можно быстрее дать зеленый свет тактической ракетной системе ATACMS.

— Война в Украине превратилась в конфликт на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир, — написали законодатели.

Сторонники отправки ATACMS говорят, что поскольку они стреляют из высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые уже отправлены в Украину, они не требуют длительной подготовки и/или логистических цепочек, и могут быть отправлены немедленно.

В письме также содержится призыв к президенту одобрить другое современное вооружение, включая истребители F-16 и дополнительные средства противовоздушной обороны, такие, как еще одна система противоракетной обороны Patriot.

Законодатели также призывают ускорить передачу американских танков M1 Abrams, которые, как ожидается, прибудут в Украину до конца года.

Отмечается, что американские чиновники стали менее обеспокоены тем, что отправка более современного вооружения может привести к эскалации конфликта, поскольку Украина неоднократно доказывала, что не будет использовать западную технику для нанесения ударов по территории РФ.

— Нежелание посылать ATACMS больше связано с опасениями Пентагона, что США имеют ограниченное количество ракет на своих складах. Но контраргумент чиновников заключается в том, что стоит пойти на краткосрочный риск и отправить ATACMS, чтобы помочь Украине выиграть войну. Долгосрочный план Пентагона заключается в том, чтобы в любом случае отказаться от ATACMS и перейти на более совершенные ракеты, которые находятся в стадии разработки, — пишет Politico.

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Источник: Politico
Война в Украине, Джо Байден, Російська агресія, США
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