Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS

В СМИ появилась информация, что Великобритания, вероятно, готова отправить Киеву ракеты с дальностью действия до 300 км. Встал вопрос и к США.

Однако администрация президента США Джо Байдена, как сообщает Politico, не планирует отправлять ракеты дальнего радиуса действия ATACMS Украине.

Что известно о тактических ракетах ATACMS и каковы их технические характеристики — узнавали Факты ICTV.

Это оперативно-тактический ракетный комплекс США производства Lockheed Martin с баллистической ракетой.

Тактические ракеты ATACMS (Army Tactical missile System) — это снаряды, которые могут стрелять на дистанцию до 300 км. В общем, есть несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью.

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 имеет кассетную боевую часть М39, снаряженную суббоеприпасами M74, предназначенными для поражения живой силы и легкозащищенной материальной части противника.

Каждая ракета имеет дальность стрельбы до 165 км.

Ракета MGM-140B ATACMS Block 1A — модернизированная версия, которая имеет приемник американской спутниковой системы навигации NAVSTAR. Кассетная боевая часть содержит 275 боевых элементов M74. Дальность до 300 км.

MGM-140 NTACMS — корабельная модификация ракеты. Сейчас работы по ней приостановлены.

Ракета MGM-140C (MGM-164A ATACMS Block 2) оснащена кассетной боевой частью с 13 самонаводящимися боевыми элементами BAT. Имеет дальность стрельбы до 140 км.

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A — имеет дальность стрельбы до 270 км. Эта модификация оснащена осколочно-фугасной боевой частью WDU-18 весом 227 кг.

Какую из модификаций ATACMS могут получить ВСУ, пока неизвестно.

Для запуска ракеты используют модернизированную пусковую установку M270 MLRS (две ракеты) или HIMARS (одна ракета).

HIMARS мобильнее, поэтому ее огневые возможности меньше, чем у более тяжелой гусеничной М270.

Ракеты предназначены для поражения точечных целей противника. Это могут быть командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады боеприпасов и тому подобное.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

Сейчас среди дальнобойного вооружения ВСУ есть Точка-У (дальностью до 120 км) и ракеты GMLRS для HIMARS (84 км).

Когда Украина получит американские ракеты, они станут самым дальнобойным оружием на вооружении украинской армии.

Range of ATACMS 300 km missiles when fired from Ukraine's frontline

ATACAMS will be able to hit targets in all of Ukraine even Crimea, most of Belarus, and a significant part of Russia with M270's and HIMARS

The Crimean Bridge will be in range

