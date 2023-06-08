Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Украина имеет хорошие перспективы для производства ракет дальностью более 1 тыс. км — Резников

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

В будущем Украина сможет производить ракеты с дальностью поражения более 1 тыс. км.

Так считает министр обороны Алексей Резников.

— У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения больше, чем 1 тыс. км, — сказал он.

Министр напомнил, что в Украине официально существует утвержденная ракетная программа, на которую бюджетом уже выделяются деньги.

Исполнителями этой программы являются на 100% украинские производства.

Также Резников вспомнил о том, что в Украине уже были успехи в производстве ракет, приведя пример ракеты Нептун, с помощью которой украинские военные в прошлом году смогли “дважды потопить флагманский корабль Черноморского флота впервые в истории”.

— Как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты с определенными нашими названиями летят больше, чем на 200, 300, 400 км, я убежден, появятся (на вооружении ВСУ, — Ред.) и ATACMS, и все остальные, потому что захочется, чтобы в такой хорошей паре они работали, — сказал министр обороны.

Читайте также
В Конгрессе США призвали Байдена дать зеленый свет передаче ATACMS Украине
ракета ATACMS

Источник: Новое время
Война в Украине, Алексей Резников, Ракета, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Чудом выжили: главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне
головний рабин України Моше Асман
РФ предпринимает попытки наступления, но безуспешно: Минобороны о ситуации на Востоке и Юге Украины
Ганна Маляр
В Олешках уже девять погибших от наводнения после подрыва ГЭС – мэр
Олешки з повітря
Ущерб позициям ВСУ — минимальный: Гуменюк о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Наталя Гуменюк
Ряд стран обсуждают передачу Украине истребителей F-18 — СМИ
Украина имеет хорошие перспективы для производства ракет дальностью более 1 тыс. км — Резников
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (07.06.2023)
Украина имеет хорошие перспективы для производства ракет дальностью более 1 тыс. км — Резников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (07.06.2023)
Украина имеет хорошие перспективы для производства ракет дальностью более 1 тыс. км — Резников
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:30 (07.06.2023)
Украина имеет хорошие перспективы для производства ракет дальностью более 1 тыс. км — Резников
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (07.06.2023)
Украина имеет хорошие перспективы для производства ракет дальностью более 1 тыс. км — Резников
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь