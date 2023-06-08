Украина имеет хорошие перспективы для производства ракет дальностью более 1 тыс. км — Резников

В будущем Украина сможет производить ракеты с дальностью поражения более 1 тыс. км.

Так считает министр обороны Алексей Резников.

— У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения больше, чем 1 тыс. км, — сказал он.

Министр напомнил, что в Украине официально существует утвержденная ракетная программа, на которую бюджетом уже выделяются деньги.

Исполнителями этой программы являются на 100% украинские производства.

Также Резников вспомнил о том, что в Украине уже были успехи в производстве ракет, приведя пример ракеты Нептун, с помощью которой украинские военные в прошлом году смогли “дважды потопить флагманский корабль Черноморского флота впервые в истории”.

— Как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты с определенными нашими названиями летят больше, чем на 200, 300, 400 км, я убежден, появятся (на вооружении ВСУ, — Ред.) и ATACMS, и все остальные, потому что захочется, чтобы в такой хорошей паре они работали, — сказал министр обороны.

Источник : Новое время

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