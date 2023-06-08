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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна має хороші перспективи для виробництва ракет дальністю понад 1 тис. км – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

У майбутньому Україна зможе виробляти ракети з дальністю ураження понад 1 тис. км.

Так вважає міністр оборони Олексій Резніков.

–  У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більше ніж 1 тис. км, – сказав він.

Міністр нагадав, що в Україні офіційно існує затверджена ракетна програма, на яку бюджетом вже виділяються гроші.

Виконавцями цієї програми є на 100% українські виробництва.

Також Резніков згадав про те, що в Україні вже були успіхи у виробництві ракет, навівши приклад ракети Нептун, за допомогою якої українські військові минулого року змогли “двічі потопити флагманський корабель Чорноморського флоту вперше в історії”.

– Як тільки наші партнери будуть знати, що наші ракети з певними нашими назвами летять більше, ніж на 200, 300, 400 км, я переконаний, з’являться (на озброєнні ЗСУ, – Ред.) і ATACMS, і все решта, тому що захочеться, щоб у такій добрій парі вони працювали, – сказав міністр оборони.

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Джерело: Новое время
Війна в Україні, Олексій Резніков, Ракета, Російська агресія
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