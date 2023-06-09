Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 09.06.2023 – ситуация на фронте
На 471-е сутки полномасштабной войны Силы обороны дают отпор российским оккупантам, которые основные силы бросают на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.
За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.
Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, тяжелые бои идут за каждый квадратный метр.
Карта боевых действий в Украине на 09.06.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 471-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео