Карта боевых действий на 09.06.2023 – ситуация на фронте

На 471-е сутки полномасштабной войны Силы обороны дают отпор российским оккупантам, которые основные силы бросают на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.

За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.

Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, тяжелые бои идут за каждый квадратный метр.

Карта боевых действий в Украине на 09.06.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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