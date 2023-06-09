В Донецкой области очень жестокие бои, но есть результат — Зеленский

В Донецкой области продолжаются жестокие бои, но Вооруженные силы шаг за шагом получают результаты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 8 июня.

Зеленский сообщил, что сегодня был “очень длинный и тяжелый день”, в рамках которого он посетил Херсон, Херсонскую и Николаевскую область, а также города и громады Днепровщины.

— Первое. На всех уровнях государства и местной власти мы работаем, чтобы спасти как можно больше людей из затопленных районов. Эвакуация продолжается. Всюду, где можем вытащить людей из зоны затопления, делаем это. ГСЧС, полиция, военные — молодцы! Каждый и каждая, кто привлечен, — я хочу вас поблагодарить, — сказал он.

Во-вторых, добавил Зеленский, на свободной территории есть присутствие международных организаций, происходит конкретная помощь. Среди них, в частности, украинский Красный Крест и многие другие. Он поблагодарил каждую организацию, волонтера и компании, которые реально присоединились к спасательной операции.

— И очевидно, что отсутствие некоторых международных организаций в зоне бедствия сейчас именно на оккупированной территории — того же Международного Красного Креста, — отсутствие их помощи нашим людям на оккупированной территории для таких организаций, мне кажется, это неправильно и является просто самоуничтожением, — сказал президент.

Глава государства указал на сознательные попытки российских террористов еще больше ухудшить ситуацию, которую они вызвали экоцидом.

— Они продолжают обстреливать Херсон и общины области, уже затопленные террористами же. Они обстреливают даже точки эвакуации, что является уже таким проявлением зла, на которое, пожалуй, никакие террористы в мире, кроме российских, не шли, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что оккупанты полностью бросили на произвол судьбы людей на левобережной части Херсонщины.

— Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа. И это также абсолютно сознательный выбор российского руководства. Нет сейчас в мире тех, кто не увидел бы, что Россией руководят нелюди. Нелюди, которые лично и являются самой большой катастрофой на планете сегодня, — сказал он.

Украинский глава государства добавил, что мир должен сделать все, чтобы доказать, что умеет справляться с такими катастрофами и террористами.

— Ситуация с питьевой водой в наших городах и общинах. Руководители на местах и в правительстве понимают порядок шагов. Решение есть, ресурсы есть, деньги есть. Сделаем все, чтобы обеспечить людей питьевой водой несмотря на эту катастрофу, — сказал он.

По его словам, у местных жителей отдельных населенных пунктов “может быть дискомфорт“, но пообещал, что власть “все сделает”. Отдельно Зеленский провел сегодня совещание по водоснабжению и безопасности людей в городах и громадах Днепровщины, где был лично: Кривой Рог, Марганец, Никополь, Покров и другие громады.

— Ситуация с инфраструктурой, природными убытками. Ущерб от российского теракта очень значительный, это всем понятно. Но должно быть понятно и то, что нет альтернатив, кроме максимального восстановления и максимального восстановления. Возможно, это Россия останется опустошенной после Путина, но не Украина, — сказал он.

В конце обращения он уделил внимание вопросу безопасности.

— Постоянно в коммуникации с нашими военными. Командующие — Хортица, Таврия, все, кто задействован на наиболее горячих направлениях. Донетчина — очень жесткие бои. Но есть результат, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат, — сказал он.

Отдельно президент поблагодарил тех воинов Украины, которые находятся в Бахмуте.

— Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину! Авдеевка, Марьинка, весь восток, ситуация на юге, ситуация после подрыва россиянами дамбы нашей родной Каховки — видим каждую деталь. Но озвучивать — не сегодня, — сказал он.

Напомним, представитель генсека ООН в ответ на критику Зеленского заявил, что Организация Объединенных Наций не занимается физическим спасением людей.

Источник : Офис президента

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