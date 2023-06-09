На Донеччині дуже жорстокі бої, але є результат – Зеленський

У Донецькій області тривають жорстокі бої, але Збройні сили крок за кроком отримують результати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 8 червня.

Зеленський повідомив, що сьогодні був “дуже довгий і важкий день”, в рамках якого він відвідав Херсон, Херсонську і Миколаївську область, а також міста й громади Дніпровщини.

– Перше. На всіх рівнях держави та місцевої влади ми працюємо, щоб урятувати якнайбільше людей із затоплених районів. Евакуація триває. Всюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення, робимо це. ДСНС, поліція, військові – молодці! Кожен і кожна, хто залучений, – я хочу вам подякувати, – сказав він.

По-друге, додав Зеленський, на вільній території є присутність міжнародних організацій, відбувається конкретна допомога. Серед них, зокрема, український Червоний Хрест та багато інших. Він подякував кожній організації, волонтеру та компанії, які реально долучилися до рятувальної операції.

– І очевидно, що відсутність деяких міжнародних організацій у зоні лиха зараз саме на окупованій території – того ж таки Міжнародного Червоного Хреста, – відсутність їхньої допомоги нашим людям на окупованій території для таких організацій, мені здається, це неправильно і є просто самознищенням, – сказав президент.

Глава держави вказав на свідомі спроби російських терористів ще більше погіршити ситуацію, яку вони спричинили екоцидом.

– Вони продовжують обстрілювати Херсон і громади області, вже затоплені терористами ж. Вони обстрілюють навіть точки евакуації, що є вже таким проявом зла, на яке, мабуть, жодні терористи у світі, окрім російських, не йшли, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонщини.

– Там уже другу добу лише розширюється катастрофа. І це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва. Немає зараз у світі тих, хто не побачив би, що Росією керують нелюди. Нелюди, які особисто і є найбільшою катастрофою на планеті сьогодні, – сказав він.

Український глава держави додав, що світ має зробити все, щоб довести, що вміє справлятись із такими катастрофами та терористами.

– Ситуація з питною водою в наших містах і громадах. Керівники на місцях і в уряді розуміють порядок кроків. Рішення є, ресурси є, гроші є. Зробимо все, щоб забезпечити людей питною водою попри цю катастрофу, – сказав він.

За його словами, у місцевих жителів окремих населених пунктів “може бути дискомфорт“, але пообіцяв, що влада “все зробить”. Окремо Зеленський провів сьогодні нараду щодо водопостачання й безпеки людей у містах і громадах Дніпровщини, де був особисто: Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Покров та інші громади.

– Ситуація з інфраструктурою, природними збитками. Шкода від російського теракту дуже значна, це всім зрозуміло. Але має бути зрозуміло й те, що немає альтернатив, окрім максимального відновлення й максимальної відбудови. Можливо, це Росія залишиться спустошеною після Путіна, але не Україна, – сказав він.

Наприкінці звернення він приділив увагу питанню безпеки.

– Постійно в комунікації з нашими військовими. Командувачі – Хортиця, Таврія, усі, хто залучений на найбільш гарячих напрямках. Донеччина – дуже жорсткі бої. Але є результат, і я вдячний усім, хто забезпечує цей результат, – сказав він.

Окремо президент подякував тим воїнами України, які знаходяться в Бахмуті.

– Крок за кроком. Дякую кожному нашому воїну! Авдіївка, Марʼїнка, увесь схід, ситуація на півдні, ситуація після підриву росіянами дамби нашої рідної Каховки – бачимо кожну деталь. Але озвучувати – не сьогодні, – сказав він.

Нагадаємо, речник генсека ООН у відповідь на критику Зеленського заявив, що Організація Об’єднаних Націй не займається фізичним порятунком людей.

Джерело : Офіс президента

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