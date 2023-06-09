После разрушения Каховской дамбы течением дрейфуют мины оккупантов — ОК Юг
После подрыва россиянами Каховской дамбы течением в Черное море несет различный мусор, лодки, строительные конструкции.
Как сообщили в Оперативном командовании Юг, потоками также разрыло минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу. Сейчас много мин дрейфует в воде.
Одну из таких противодесантных мин выбросило на берег Одесской области. Украинские военные ее уничтожили.
В Оперативном командовании Юг предупреждают о значительной минной опасности вдоль берегов Днепра, Днепро-Бугского лимана и всего черноморского побережья Николаевской и Одесской областей.
Кроме того, сохраняется ракетная опасность с моря, ведь россияне провели ротацию ракетоносителей: заведя в пункт базирования надводный с восемью Калибрами, выведя на дежурство подводный с четырьмя ракетами.
Как сообщает издание Думская, на одесское побережье течением вынесло домашнюю мебель, газовые баллоны, холодильники и кучу другого мусора.
В море находят фрагменты крыш жилых домов и даже общественные туалеты.
Фото: скриншот с видео