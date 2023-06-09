Після руйнування Каховської дамби течією дрейфують міни окупантів – ОК Південь
Після підриву росіянами Каховської дамби течією до Чорного моря несе різне сміття, човни, будівельні конструкції.
Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, потоками також позривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Зараз багато мін дрейфує у воді.
Одну з таких протидесантних мін викинуло на берег Одеської області. Українські військові її знищили.
В Оперативному командуванні Південь попереджають про значну мінну небезпеку вздовж берегів Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та всього чорноморського узбережжя Миколаївщини і Одещини.
Крім того, зберігається ракетна небезпека з моря, адже росіяни провели ротацію ракетоносіїв: завівши до пункту базування надводний з вісьмома Калібрами, вивівши на чергування підводний з чотирма ракетами.
Як повідомляє видання Думская, на одеське узбережжя течією винесло домашні меблі, газові балони, холодильники та купу іншого сміття.
У морі знаходять фрагменти дахів житлових будинків і навіть громадські туалети.
Фото: скриншот із відео