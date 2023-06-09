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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Після руйнування Каховської дамби течією дрейфують міни окупантів – ОК Південь

Після руйнування Каховської дамби течією дрейфують міни окупантів – ОК Південь

Після підриву росіянами Каховської дамби течією до Чорного моря несе різне сміття, човни, будівельні конструкції.

Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, потоками також позривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Зараз багато мін дрейфує у воді.

Одну з таких протидесантних мін викинуло на берег Одеської області. Українські військові її знищили.

В Оперативному командуванні Південь попереджають про значну мінну небезпеку вздовж берегів Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та всього чорноморського узбережжя Миколаївщини і Одещини.

Крім того, зберігається ракетна небезпека з моря, адже росіяни провели ротацію ракетоносіїв: завівши до пункту базування надводний з вісьмома Калібрами, вивівши на чергування підводний з чотирма ракетами.

Як повідомляє видання Думская, на одеське узбережжя течією винесло домашні меблі, газові балони, холодильники та купу іншого сміття.

У морі знаходять фрагменти дахів житлових будинків і навіть громадські туалети.

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Фото: скриншот із відео

Каховська ГЕС, Міна, Одеська область
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