Канада вводит санкции против причастных к разрушению культурных памятников Украины
Канада вводит санкции против ряда лиц и компаний, причастных к разрушению украинских культурных памятников, учреждений и идентичности в контексте российской агрессии.
Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады.
— В ответ на попытки России разрушить украинские культурные памятники, учреждения и идентичность Канада вводит новые санкции против 24 физических и 17 юридических лиц, — говорится в пресс-релизе.
Всего с начала оккупации Россией Крыма Канада ввела санкции против более 2 400 физических и юридических лиц из России, Беларуси и Украины.
Сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $500 млн.
В него войдет конфискованный российский самолет Ан-124 Руслан, 287 ракет АИМ-7 для средств ПВО, 10 тыс. артиллерийских снарядов.