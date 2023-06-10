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Канада вводит санкции против причастных к разрушению культурных памятников Украины

Джастін Трюдо
Фото: Офис президента

Канада вводит санкции против ряда лиц и компаний, причастных к разрушению украинских культурных памятников, учреждений и идентичности в контексте российской агрессии.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады.

— В ответ на попытки России разрушить украинские культурные памятники, учреждения и идентичность Канада вводит новые санкции против 24 физических и 17 юридических лиц, — говорится в пресс-релизе.

Всего с начала оккупации Россией Крыма Канада ввела санкции против более 2 400 физических и юридических лиц из России, Беларуси и Украины.

Сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $500 млн.

В него войдет конфискованный российский самолет Ан-124 Руслан, 287 ракет АИМ-7 для средств ПВО, 10 тыс. артиллерийских снарядов.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Джастин Трюдо, Канада, Російська агресія
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