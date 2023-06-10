С конфискованным самолетом РФ: Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи

Канада передаст Украине конфискованный российский самолет Ан-124 Руслан.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Самолет передадут в рамках нового пакета военной помощи на сумму $500 млн.

В него войдут 287 ракет АИМ-7 для средств ПВО, 10 тыс. артиллерийских снарядов и 76 бронеавтомобилей Roshel Senator.

Также Канада присоединится к многонациональным усилиям по обучению украинских летчиков на истребителях F-16.

— Мы в Канаде станем частью интернациональных тренировок, чтобы провести тренировки в программе пользования самолетами. Также присоединимся к инициативе учений по управлению танками Leopard, — заявил канадский премьер.

Отметим, что в субботу, 10 июня, Джастин Трюдо прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Кроме встречи с президентом Зеленским, он пообщался с украинскими военными и возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину.

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