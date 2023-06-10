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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Канада запроваджує санкції проти причетних до руйнування культурних пам’яток України

Джастін Трюдо
Фото: Офіс президента

Канада запроваджує санкції проти низки осіб і компаній, причетних до руйнування українських культурних пам’яток, установ та ідентичності у контексті російської агресії.

Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади.

– У відповідь на намагання Росії зруйнувати українські культурні пам’ятки, установи й ідентичність Канада запроваджує нові санкції проти 24 фізичних та 17 юридичних осіб, – йдеться у пресрелізі.

Загалом з початку окупації Росією Криму Канада запровадила санкції проти понад 2 400 фізичних та юридичних осіб з Росії, Білорусі та України.

Сьогодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $500 млн.

До нього увійде конфіскований російський літак Ан-124 Руслан, 287 ракет АІМ-7 для засобів ППО, 10 тис. артилерійських снарядів.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Джастін Трюдо, Канада, Російська агресія
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