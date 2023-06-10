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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

З конфіскованим літаком РФ: Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги

Джастін Трюдо, Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 Руслан.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Літак передадуть у рамках нового пакету військової допомоги на суму $500 млн.

До нього увійдуть 287 ракет АІМ-7 для засобів ППО, 10 тис. артилерійських снарядів і 76 бронеавтомобілів Roshel Senator.

Також Канада долучиться до багатонаціональних зусиль щодо навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

– Ми в Канаді станемо частиною інтернаціональних тренувань, щоб провести тренування в програмі користування літаками. Також приєднаємося до ініціативи навчань з управління танками Leopard, – заявив канадський прем’єр.

Зазначимо, що у суботу, 10 червня, Джастін Трюдо прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Крім зустрічі з президентом Зеленським, він поспілкувався з українськими військовими та поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

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Війна в Україні, Канада, Російська агресія
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