Карта боевых действий на 11.06.2023 – ситуация на фронте
На 473-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои идут на территории Луганской и Донецкой областей, которую не оставляют попыток полностью захватить российские оккупанты.
Накануне на этом участке фронта произошло 35 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 11.06.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 473-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова