Карта бойових дій на 11.06.2023 – ситуація на фронті

На 473-тю добу повномасштабної війни важкі бої точаться на території Луганської та Донецької областей, яку не полишають спроб повністю захопити російські окупанти.

Напередодні на цій ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 11.06.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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