Карта бойових дій на 11.06.2023 – ситуація на фронті
На 473-тю добу повномасштабної війни важкі бої точаться на території Луганської та Донецької областей, яку не полишають спроб повністю захопити російські окупанти.
Напередодні на цій ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 11.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова