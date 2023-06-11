Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 11.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 473-тю добу повномасштабної війни важкі бої точаться на території Луганської та Донецької областей, яку не полишають спроб повністю захопити російські окупанти.

Напередодні на цій ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 11.06.2023

Карта бойових дій 10 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Під час сирен у Харківській області пролунали вибухи
Карта бойових дій на 11.06.2023 – ситуація на фронті
Зменшення затоплення на Херсонщині та Трюдо в Києві: 473-й день війни
Карта бойових дій на 11.06.2023 – ситуація на фронті
На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася вдвічі – глава ОВА
Потоп на Херсонщині
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
За рік режим Лукашенка передав Росії понад 131 тис. тонн боєприпасів – ЗМІ
Лукашенко і Путін
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Робота для переселенців: як знайти, навчитися і влаштуватися
Карта бойових дій на 11.06.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Карта бойових дій на 11.06.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
Карта бойових дій на 11.06.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Карта бойових дій на 11.06.2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь