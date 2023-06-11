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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленский ввел санкции против 178 лиц, связанных с РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры в отношении 178 физических лиц.

Об этом говорится в указе на сайте президента №321/2023.

— В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), — говорится в тексте документа.

Большинство лиц в обновленном санкционном списке имеют гражданство РФ. Среди подсанкционных лиц — судьи РФ, в частности судьи конституционного суда России, а также судьи, которые изменили присяге Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования. Ограничения будут действовать пять лет.

Санкции предусматривают: блокирование активов; полное прекращение торговых операций; прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.

Подсанкционным лицам также запрещено участвовать в приватизации и аренде госимущества, передаче технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, заходе их иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды Украины, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины.

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Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, СНБО, Санкції Росії
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