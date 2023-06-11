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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ освободили Благодатное

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Бахмут, Донецкая область
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Оксана Михайлова
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