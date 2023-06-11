Илья Нежигай, редактор ленты
Уменьшение затопления на Херсонщине и Трюдо в Киеве: 473-й день войны
11 июня, 0:08
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В ночь на 11 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Сейчас сирены звучат в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и АР Крым.
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова