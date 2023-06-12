Coca-Cola совместно с Украинским Красным Крестом передали 13 тыс. литров питьевой воды на Херсонщину
Система Компаний Кока-Кола в сотрудничестве с Украинским Красным Крестом предоставили 13 тыс. л питьевой воды для пострадавших от подтопления в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС.
В сотрудничестве с обществом Красного Креста Украины эта продукция уже доставлена в пострадавший регион.
— Катастрофа, которая произошла на Херсонщине, имеет беспрецедентные последствия для всей страны. Наша компания сочувствует пострадавшим и немедленно отреагировала, предоставив гуманитарную помощь в виде питьевой воды. Мы продолжаем поддерживать Украину в эти сложные времена.
С первых дней полномасштабного вторжения компания Coca-Cola уже предоставила более 5 млн л собственной продукции для тех, кто нуждается в этом больше всего, — сказал Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове.
Директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины, Максим Доценко отметил, что они оперативно реагируют на потребности, возникающие в населенных пунктах, пострадавших от уничтожения Каховской ГЭС.
— Нехватка питьевой воды — это первоочередная потребность, и мы вместе с надежными партнерами делаем все возможное, чтобы помочь людям. Волонтеры отрядов быстрого реагирования Украинского Красного Креста даже под обстрелами доставляют гуманитарную помощь, в частности питьевую воду людям, которые оказались в беде, — сказал он.
С февраля 2022 года Система Компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола выделили более $30 млн на оказание гуманитарной помощи и поддержку сотрудников компании, работающих в Украине.
В рамках своих обязательств поддерживать украинское общество в сложные времена, Система Компаний Кока-Кола продолжает инвестировать в украинскую экономику.
Фото: Красный Крест
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова