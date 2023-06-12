Coca-Cola спільно з Українським Червоним Хрестом передали 13 тис. літрів питної води на Херсонщину

Система Компаній Кока-Кола у співпраці з Українським Червоним Хрестом надали 13 тис. л питної води для постраждалих від підтоплення в Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС.

У співпраці з товариством Червоного Хреста України ця продукція вже доставлена у потерпілий регіон.

— Катастрофа, яка сталась на Херсонщині, має безпрецедентні наслідки для всієї країни. Наша компанія співчуває постраждалим та негайно відреагувала, надавши гуманітарну допомогу у вигляді питної води. Ми продовжуємо підтримувати Україну в ці складні часи.

З перших днів повномасштабного вторгнення компанія Coca-Cola вже надала понад 5 млн л власної продукції для тих, хто потребує цього найбільше, – сказав Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків та сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові.

Директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, Максим Доценко зазначив, що вони оперативно реагують на потреби, що виникають у населених пунктах, які постраждали від знищення Каховської ГЕС.

— Брак питної води – це першочергова потреба, і ми разом з надійними партнерами робимо все можливе, аби допомогти людям. Волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста навіть під обстрілами доставляють гуманітарну допомогу, зокрема питну воду людям, які опинилися в біді, – сказав він.

Від лютого 2022 року Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола виділили понад $30 млн на надання гуманітарної допомоги та підтримку співробітників компанії, які працюють в Україні.

У межах своїх зобов’язань підтримувати українське суспільство у складні часи, Система Компаній Кока-Кола продовжує інвестувати в українську економіку.

Фото: Червоний Хрест

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