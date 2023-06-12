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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Для обстрела украинских городов: Россия перебросила в Брянскую область ракетный комплекс Бал

комплекс Бал

Российские войска переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы Бал, чтобы обстреливать украинские города.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на источники в подполье.

Отмечается, что установка принадлежит 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригаде береговых войск Черноморского флота РФ.

Место дислокации бригады — поселок Уташ Краснодарского края.

— Дивизион предназначен для поражения кораблей. Однако из-за нехватки соответствующих ракет Бал уравняли по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям с БРК Бастион, что использует сверхзвуковую ракету Оникс, — говорится в сообщении.

На вооружении комплекса Бал стоят противокорабельные ракеты Х-35/35У. После модернизации в 2021 году дальность этих ракет увеличилась с 260 до 500 км.

Российский комплекс Бал предназначен для контроля над территориальными водами и проливами, защиты военно-морских баз и других объектов и инфраструктуры побережья.

Также его применяют для защиты берега на опасных направлениях, где может высадиться десант. Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У.

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Фото: Википедия

Война в Украине, Російська агресія
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Оксана Михайлова
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