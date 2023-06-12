В Воздушных силах рассказали, от чего зависят ракетные атаки России

Погодные условия влияют на то, как вражеская авиация наносит удары.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

– Безусловно влияет погода на то, как вражеская авиация наносит удары. Это влияет и на деятельность наших авиационных подразделений, потому что от погоды многое зависит, – сказал он.

По словам спикера, обычно во время атак вражеские крылатые ракеты и дроны летят сначала группой, затем разделяются на подгруппы, позже — одиночно.

– Они могут лететь на Запад, а затем резко повернуть назад. Россияне пытаются сделать все, чтобы преодолеть нашу ПВО, – добавил Игнат.

По его словам, враг в большинстве случаев атакует дронами ночью. Игнат отмечает, что оккупанты почти всегда применяют беспилотники, начиная с 23:30, и до четырех утра. Захватчики выбирают именно такое время, чтобы сделать невозможным сбивание их беспилотников из стрелкового оружия, а именно из крупнокалиберных пулеметов.

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