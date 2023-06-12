В Воздушных силах рассказали, от чего зависят ракетные атаки России
Погодные условия влияют на то, как вражеская авиация наносит удары.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
– Безусловно влияет погода на то, как вражеская авиация наносит удары. Это влияет и на деятельность наших авиационных подразделений, потому что от погоды многое зависит, – сказал он.
По словам спикера, обычно во время атак вражеские крылатые ракеты и дроны летят сначала группой, затем разделяются на подгруппы, позже — одиночно.
– Они могут лететь на Запад, а затем резко повернуть назад. Россияне пытаются сделать все, чтобы преодолеть нашу ПВО, – добавил Игнат.
По его словам, враг в большинстве случаев атакует дронами ночью. Игнат отмечает, что оккупанты почти всегда применяют беспилотники, начиная с 23:30, и до четырех утра. Захватчики выбирают именно такое время, чтобы сделать невозможным сбивание их беспилотников из стрелкового оружия, а именно из крупнокалиберных пулеметов.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова