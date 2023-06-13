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Илья Нежигай, редактор ленты

БМП Bradley и боеприпасы: США объявили новую помощь для Украины на $325 млн

БМП Bradley и боеприпасы: США объявили новую помощь для Украины на $325 млн

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $325 млн.

Соответствующее объявление сделали в Министерстве обороны США.

Отмечается, что предоставление дополнительной помощи по безопасности реализуется для удовлетворения “критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны”.

Военная помощь США на этот раз включает ключевые средства для помощи Украине в усилиях по восстановлению суверенной территории и поддержки украинских Противовоздушных сил, которые защищают украинских солдат, гражданское население и критически важную инфраструктуру.

В пакет также вошла артиллерия, противотанковые системы и боеприпасы общей стоимостью $325 млн.

Пакет оборонной помощи включает:

  • дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 15 боевых машин пехоты Bradley;
  • 10 бронетранспортеров Stryker;
  • противотанковые комплексы Javelin;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые комплексы AT-4;
  • более 22 млн боеприпасов к стрелковому оружию и гранатам;
  • подрывные боеприпасы для разминирования местности;
  • тактические средства защищенной связи;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

Добавляется, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности.

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БМП Bradley и боеприпасы: США объявили новую помощь для Украины на $325 млн

Фото: DOD

Война в Украине, Военная техника, Підтримка України, США
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