БМП Bradley и боеприпасы: США объявили новую помощь для Украины на $325 млн
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $325 млн.
Соответствующее объявление сделали в Министерстве обороны США.
Отмечается, что предоставление дополнительной помощи по безопасности реализуется для удовлетворения “критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны”.
Военная помощь США на этот раз включает ключевые средства для помощи Украине в усилиях по восстановлению суверенной территории и поддержки украинских Противовоздушных сил, которые защищают украинских солдат, гражданское население и критически важную инфраструктуру.
В пакет также вошла артиллерия, противотанковые системы и боеприпасы общей стоимостью $325 млн.
Пакет оборонной помощи включает:
- дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- противотанковые комплексы Javelin;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы AT-4;
- более 22 млн боеприпасов к стрелковому оружию и гранатам;
- подрывные боеприпасы для разминирования местности;
- тактические средства защищенной связи;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Добавляется, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности.
Фото: DOD
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