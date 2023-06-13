БМП Bradley и боеприпасы: США объявили новую помощь для Украины на $325 млн

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $325 млн.

Соответствующее объявление сделали в Министерстве обороны США.

Отмечается, что предоставление дополнительной помощи по безопасности реализуется для удовлетворения “критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны”.

Военная помощь США на этот раз включает ключевые средства для помощи Украине в усилиях по восстановлению суверенной территории и поддержки украинских Противовоздушных сил, которые защищают украинских солдат, гражданское население и критически важную инфраструктуру.

В пакет также вошла артиллерия, противотанковые системы и боеприпасы общей стоимостью $325 млн.

Пакет оборонной помощи включает:

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker;

противотанковые комплексы Javelin;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы AT-4;

более 22 млн боеприпасов к стрелковому оружию и гранатам;

подрывные боеприпасы для разминирования местности;

тактические средства защищенной связи;

запасные части и другое полевое оборудование.

Добавляется, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности.

Фото: DOD

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