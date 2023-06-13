Наступление Украины и последствия катастрофы на Каховской ГЭС: 475-й день войны
Президент рассказал о движении ВСУ на нескольких направлениях
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой заслушали ключевые доклады от командующих оперативных и горячих направлений — Хортица и Таврия.
— Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятная, дожди нашу задачу усложняют, но все равно прочность наших воинов дает результат. Я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях, — заявил президент Украины.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова