Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Общество Live
Live
Юлия Захарченко, редактор ленты

Наступление Украины и последствия катастрофы на Каховской ГЭС: 475-й день войны

Наступление Украины и последствия катастрофы на Каховской ГЭС: 475-й день войны
13 июня, 0:00

Президент рассказал о движении ВСУ на нескольких направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой заслушали ключевые доклады от командующих оперативных и горячих направлений — Хортица и Таврия.

— Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятная, дожди нашу задачу усложняют, но все равно прочность наших воинов дает результат. Я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях, — заявил президент Украины.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 12.06.2023
карта бойових дій на 12.06.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: как получить
гроші держвиплати
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Наступление Украины и последствия катастрофы на Каховской ГЭС: 475-й день войны
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Наступление Украины и последствия катастрофы на Каховской ГЭС: 475-й день войны
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Наступление Украины и последствия катастрофы на Каховской ГЭС: 475-й день войны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
Наступление Украины и последствия катастрофы на Каховской ГЭС: 475-й день войны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)
Наступление Украины и последствия катастрофы на Каховской ГЭС: 475-й день войны
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 21:30 (12.06.2023)
Наступление Украины и последствия катастрофы на Каховской ГЭС: 475-й день войны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь