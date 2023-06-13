Наступление Украины и последствия катастрофы на Каховской ГЭС: 475-й день войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой заслушали ключевые доклады от командующих оперативных и горячих направлений — Хортица и Таврия.

— Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятная, дожди нашу задачу усложняют, но все равно прочность наших воинов дает результат. Я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях, — заявил президент Украины.