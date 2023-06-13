Британия анонсировала новый пакет помощи Украине, направленный на усиление ПВО
Великобритания выделит новый пакет военной помощи Украине на сумму 92 млн фунтов стерлингов (€107,5 млн). Поддержка направлена на укрепление противовоздушной обороны.
Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес на встрече руководителей оборонных ведомств стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (JEF).
В рамках пакета Украина получит радары для защиты от российских ударов, а также “пушки и значительное количество боеприпасов”.
— Великобритания внесла еще 250 млн фунтов стерлингов в Международный фонд для Украины, и вместе с союзниками и партнерами через этот фонд мы предоставляем пакет средств противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свою критически важную национальную инфраструктуру и защититься от неизбирательных российских воздушных ударов, — сказал Уоллес.
Отметим, что Международный фонд для Украины (IFU) использует финансовые взносы международных партнеров для закупки приоритетной военной помощи для Украины.
Благодаря взносам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы через фонд было собрано более 520 млн фунтов стерлингов (€607,8 млн).
Источник: Европейская правда
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