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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні, спрямований на зміцнення ППО

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Велика Британія виділить новий пакет військової допомоги Україні на суму 92 млн фунтів стерлінгів (€107,5 млн). Підтримка спрямована на зміцнення протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес на зустрічі очільників оборонних відомств країн-учасниць Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

У межах пакету Україна отримає радари для захисту від російських ударів, а також “гармати та значну кількість боєприпасів”.

– Велика Британія внесла ще 250 млн фунтів стерлінгів до Міжнародного фонду для України, тож разом із союзниками і партнерами через цей фонд ми надаємо пакет засобів протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свою критично важливу національну інфраструктуру й захиститися від невибіркових російських повітряних ударів, – сказав Воллес.

Зазначимо, що Міжнародний фонд для України (IFU) використовує фінансові внески міжнародних партнерів для закупівлі пріоритетної військової допомоги для України.

Завдяки внескам Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви через фонд було зібрано понад 520 млн фунтів стерлінгів (€607,8 млн).

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Джерело: Європейська правда

Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, Російська агресія
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