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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Польша готова начать обучение украинских военных, которые будут обслуживать F-16

F-16
Фото: Depositphotos

Польша готова начать обучение украинских военных, которые будут обслуживать истребители F-16.

Об этом сообщил генерал, директор отдела военных иностранных дел Министерства национальной обороны Польши Богдан Пиданты.

Он отметил, что желание обучать пилотов для F-16 выразили страны, которые непосредственно будут отправлять Украине эти истребители. Речь идет о Нидерландах и Дании.

В то же время Польша уже готова приступить к обучению обслуживающего персонала. По словам генерала, на один самолет нужно примерно 10 человек, которые будут его обслуживать.

Сколько может длиться обучение — Пиданты не уточнил, а лишь сказал, что все будет зависеть от того, на каких именно модификациях истребителей F-16 оно будет проходить.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 уже этим летом.

Вероятным местом для проведения тренировок будет Дания, которая имеет необходимые авиационные симуляторы.

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Источник: Суспільне
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Польша, Російська агресія
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