Польша готова начать обучение украинских военных, которые будут обслуживать F-16
Польша готова начать обучение украинских военных, которые будут обслуживать истребители F-16.
Об этом сообщил генерал, директор отдела военных иностранных дел Министерства национальной обороны Польши Богдан Пиданты.
Он отметил, что желание обучать пилотов для F-16 выразили страны, которые непосредственно будут отправлять Украине эти истребители. Речь идет о Нидерландах и Дании.
В то же время Польша уже готова приступить к обучению обслуживающего персонала. По словам генерала, на один самолет нужно примерно 10 человек, которые будут его обслуживать.
Сколько может длиться обучение — Пиданты не уточнил, а лишь сказал, что все будет зависеть от того, на каких именно модификациях истребителей F-16 оно будет проходить.
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 уже этим летом.
Вероятным местом для проведения тренировок будет Дания, которая имеет необходимые авиационные симуляторы.
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