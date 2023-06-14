Польща готова розпочати навчання українських військових, які обслуговуватимуть F-16
Польща готова розпочати навчання українських військових, які обслуговуватимуть винищувачі F-16.
Про це повідомив генерал, директор відділу військових закордонних справ Міністерства національної оборони Польщі Богдан Піданти.
Він зазначив, що бажання навчати пілотів для F-16 висловили країни, які безпосередньо будуть відправляти Україні ці винищувачі. Йдеться про Нідерланди й Данію.
Водночас Польща вже готова розпочати навчання обслуговуючого персоналу. За словами генерала, на один літак потрібно приблизно 10 людей, які будуть його обслуговувати.
Скільки може тривати навчання – Піданти не уточнив, а лише сказав, що все залежатиме від того, на яких саме модифікаціях винищувачів F-16 воно буде проходити.
Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 уже цього літа.
Ймовірним місцем для проведення тренувань буде Данія, яка має необхідні авіаційні симулятори.
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