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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Польща готова розпочати навчання українських військових, які обслуговуватимуть F-16

F-16
Фото: Depositphotos

Польща готова розпочати навчання українських військових, які обслуговуватимуть винищувачі F-16.

Про це повідомив генерал, директор відділу військових закордонних справ Міністерства національної оборони Польщі Богдан Піданти.

Він зазначив, що бажання навчати пілотів для F-16 висловили країни, які безпосередньо будуть відправляти Україні ці винищувачі. Йдеться про Нідерланди й Данію.

Водночас Польща вже готова розпочати навчання обслуговуючого персоналу. За словами генерала, на один літак потрібно приблизно 10 людей, які будуть його обслуговувати.

Скільки може тривати навчання – Піданти не уточнив, а лише сказав, що все залежатиме від того, на яких саме модифікаціях винищувачів F-16 воно буде проходити.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 уже цього літа.

Ймовірним місцем для проведення тренувань буде Данія, яка має необхідні авіаційні симулятори.

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Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Польща, Російська агресія
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