Когда Украина получит истребители F-16 и готовы ли пилоты: Игнат ответил

Украина получит от партнеров многофункциональные легкие истребители F-16, однако сейчас остается открытым вопросом, когда же это произойдет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинским журналистам. По его словам, пока не происходят учения пилотов на этих самолетах.

— Хочется сказать, в ближайшее время, чтобы вы от меня отстали (улыбается, — Ред.). Но, видимо, так не получится. Мы проговаривали, что до полугода понадобится нашим пилотам, чтобы освоить этот истребитель, — отметил спикер Воздушных сил Украины.

Юрий Игнат объяснил, что пока не происходят учения украинских пилотов. Но первую группу лучших пилотов уже отобрали, отметил он.

— Нет, пока что. Пилоты на низком старте. Первая группа лучших пилотов отобрана, которые имеют боевой опыт, сотни часов налетов, молодой возраст, владеют английским языком. Список обновляется, иногда пилоты даже погибают. Но нужно понимать, что первыми поедут лучшие из лучших. Мы уже ожидаем, — заявил Юрий Игнат.

Источник : Украинская правда

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