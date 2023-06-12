Обучение украинских пилотов на F-16 может начаться этим летом — глава Минобороны Нидерландов

Украинские пилоты могут начать обучение на американских истребителях F-16 уже этим летом.

Об этом в интервью Reuters сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Ранее Нидерланды заявляли, что тренировки украинских летчиков на F-16 начнутся “очень скоро”, но конкретные сроки не называли.

— (Начало обучения, — Ред.) этим летом — это наша амбиция. И мы увидим, насколько это реалистично, — сказала Оллонгрен.

По данным Reuters, обучение начнется с двух групп по 12 украинских пилотов, которые уже имеют опыт полетов на советских истребителях МиГ.

Глава Минобороны Нидерландов добавила, что “коалиция истребителей” стремится развернуть программу обучения летчиков из Украины на F-16 в течение следующих шести месяцев. Вероятным местом обучения будет Дания, которая имеет необходимые авиационные симуляторы.

К программе тренировок присоединятся Бельгия и Люксембург, а Франция и Великобритания предложили свою помощь.

Нидерланды пока не приняли окончательного решения о предоставлении Киеву самолетов F-16.

В то же время, по словам Оллонгрен, истребители приблизят Украину к военному потенциалу НАТО, что “очень важно для будущего”.

— Когда война закончится, Украина должна быть способной защитить себя, чтобы сдержать Россию от новых попыток. И я думаю, что украинцы также это понимают. Это очень мощная система вооружений. Это очень мощный потенциал. Но она не будет доступна в ближайшее время, и президент Зеленский, конечно, знает об этом, — сказала она.

Чтобы стать летчиком истребителя в Нидерландах, нужно примерно 2,5 года. Однако американский чиновник, который говорил с Reuters на условиях анонимности, сказал, что обучение базовым навыкам управления F-16 опытного украинского летчика может занять всего четыре месяца.

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