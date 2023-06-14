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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожены еще 680 оккупантов, 15 БпЛА и 13 ракет: потери РФ на 14 июня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники уничтожили 680 российских оккупантов.

Потери РФ на 14 июня 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 217 330 (+680) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 3943 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 7653 (+11) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 3783 (+17) ед,
  • РСЗО / MLRS – 603 (+2) ед,
  • средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 364 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft – 314 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 300 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3324 (+15),
  • крылатых ракет / cruise missiles ‒ 1196 (+13),
  • кораблей /катеров/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6482 (+9) ед,
  • специальной техники / special equipment ‒ 516 (+5).

Источник: Генштаб ВСУ
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