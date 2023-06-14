Уничтожены еще 680 оккупантов, 15 БпЛА и 13 ракет: потери РФ на 14 июня

Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

13 июня, 17:08

•