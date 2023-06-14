Татьяна Забожко, редактор ленты
Уничтожены еще 680 оккупантов, 15 БпЛА и 13 ракет: потери РФ на 14 июня
За сутки украинские защитники уничтожили 680 российских оккупантов.
Потери РФ на 14 июня 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 217 330 (+680) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 3943 (+8) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 7653 (+11) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 3783 (+17) ед,
- РСЗО / MLRS – 603 (+2) ед,
- средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 364 (+1) ед,
- самолетов / aircraft – 314 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 300 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 3324 (+15),
- крылатых ракет / cruise missiles ‒ 1196 (+13),
- кораблей /катеров/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6482 (+9) ед,
- специальной техники / special equipment ‒ 516 (+5).
Источник: Генштаб ВСУ
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