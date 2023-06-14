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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено ще 680 окупантів, 15 БпЛА та 13 ракет: втрати РФ на 14 червня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили 680 російських окупантів.

Втрати РФ на 14 червня 2023

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 217 330 (+680) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 3943 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 7653 (+11) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 3783 (+17) од,
  • РСЗВ / MLRS – 603 (+2) од,
  • засобі ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 364 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 300 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3324 (+15),
  • крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1196 (+13),
  • кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6482 (+9) од,
  • спеціальної техніки / special equipment ‒ 516 (+5).

Джерело: Генштаб ЗСУ
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