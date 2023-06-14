Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищено ще 680 окупантів, 15 БпЛА та 13 ракет: втрати РФ на 14 червня
Упродовж доби українські захисники знищили 680 російських окупантів.
Втрати РФ на 14 червня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 217 330 (+680) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3943 (+8) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7653 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 3783 (+17) од,
- РСЗВ / MLRS – 603 (+2) од,
- засобі ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 364 (+1) од,
- літаків / aircraft – 314 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 300 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3324 (+15),
- крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1196 (+13),
- кораблів /катерів / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6482 (+9) од,
- спеціальної техніки / special equipment ‒ 516 (+5).
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш