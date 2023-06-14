Знищено ще 680 окупантів, 15 БпЛА та 13 ракет: втрати РФ на 14 червня

Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

13 Червня, 17:08

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