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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Болгария хочет помочь Украине боеприпасами в рамках плана ЕС

Боєприпаси - Укроборонпром

Болгария стремится присоединиться к инициативе Европейского Союза по предоставлению Украине 1 млн артиллерийских снарядов за год.

Об этом в интервью изданию Politico заявил новоназначенный министр обороны страны Тодор Тагарев.

Болгария стала одной из двух стран ЕС, кроме нейтральной Ирландии, которые не присоединились к совместной закупке боеприпасов для Украины через Европейское оборонное агентство. Однако глава Минобороны страны говорит, что хочет пересмотреть это решение.

— Мы очень четко настроены на присоединение к этой коалиции. Я думаю, что мы сможем предоставить часть необходимых боеприпасов для Украины. Политического решения еще не было, но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способ, — сказал Тагарев.

По словам министра, преимущество Болгарии заключается в том, что она традиционно специализируется на производстве стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов еще с советских времен.

Однако передача истребителей МиГ-29 или систем ПВО будет “вызовом”, поскольку в Болгарии их недостаточно и техника в основном уже устарела.

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Снаряди, боєприпаси

Фото: Укроборонпром

Європейський Союз, Болгария, Война в Украине, Російська агресія
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