Болгарія хоче допомогти Україні боєприпасами в межах плану ЄС
Болгарія прагне долучитися до ініціативи Європейського Союзу з надання Україні 1 млн артилерійських снарядів за рік.
Про це в інтерв’ю виданню Politico заявив новопризначений міністр оборони країни Тодор Тагарєв.
Болгарія стала однією з двох країн ЄС, окрім нейтральної Ірландії, які не приєдналися до спільної закупівлі боєприпасів для України через Європейське оборонне агентство. Однак очільник Міноборони країни каже, що хоче переглянути це рішення.
– Ми дуже чітко налаштовані на приєднання до цієї коаліції. Я думаю, що ми зможемо надати частину необхідних боєприпасів для України. Політичного рішення ще не було, але ми, безумовно, докладемо зусиль, і я вірю, що знайдемо спосіб, – сказав Тагарєв.
За словами міністра, перевага Болгарії полягає в тому, що вона традиційно спеціалізується на виробництві стрілецької зброї, легких озброєнь і боєприпасів ще з радянських часів.
Однак передання винищувачів МіГ-29 чи систем ППО буде “викликом”, оскільки у Болгарії їх недостатньо, та й техніка здебільшого вже застаріла.
Фото: Укроборонпром