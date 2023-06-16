Болгарія хоче допомогти Україні боєприпасами в межах плану ЄС

Болгарія прагне долучитися до ініціативи Європейського Союзу з надання Україні 1 млн артилерійських снарядів за рік.

Про це в інтерв’ю виданню Politico заявив новопризначений міністр оборони країни Тодор Тагарєв.

Болгарія стала однією з двох країн ЄС, окрім нейтральної Ірландії, які не приєдналися до спільної закупівлі боєприпасів для України через Європейське оборонне агентство. Однак очільник Міноборони країни каже, що хоче переглянути це рішення.

– Ми дуже чітко налаштовані на приєднання до цієї коаліції. Я думаю, що ми зможемо надати частину необхідних боєприпасів для України. Політичного рішення ще не було, але ми, безумовно, докладемо зусиль, і я вірю, що знайдемо спосіб, – сказав Тагарєв.

За словами міністра, перевага Болгарії полягає в тому, що вона традиційно спеціалізується на виробництві стрілецької зброї, легких озброєнь і боєприпасів ще з радянських часів.

Однак передання винищувачів МіГ-29 чи систем ППО буде “викликом”, оскільки у Болгарії їх недостатньо, та й техніка здебільшого вже застаріла.

Фото: Укроборонпром

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