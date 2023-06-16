Через фонд НАТО: Британия дополнительно предоставляет 60 млн фунтов для помощи Украине

Великобритания дополнительно перечислит 60 млн фунтов стерлингов (около $77 млн) в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины.

Соответствующее объявление сделал глава британского Минобороны Бен Уоллес на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Таким образом, вклад Британии в этот пакет вырастет до 80 млн фунтов стерлингов.

– Министр обороны объявил о дополнительном финансировании в размере 60 млн фунтов стерлингов для Комплексного пакета помощи НАТО, в результате чего общий вклад Великобритании с февраля прошлого года превысил 80 млн фунтов, — говорится в сообщении министерства.

Как отметил Уоллес, этот дополнительный вклад является частью обязательств Лондона “по предоставлению Украине необходимого оборудования”.

Комплексный пакет помощи НАТО для Украины (NATO’s Comprehensive Assistance Package, CAP) – инициатива, которая существует с июля 2016 года. Его утвердили на заседании Комиссии Украина-НАТО в Варшаве.

Цель пакета – консолидация и усиление помощи Украине. Он, в частности, предусматривает проведение реформ в сфере безопасности и обороны, включает в себя такие направления, как кибербезопасность, логистика, реабилитация военных.

Средства из пакета используются для финансирования безопасной связи, топлива, пайков, медикаментов, бронежилетов, зимней формы и снаряжения для противодействия минным, химическим и биологическим угрозам.

В Минобороны Британии заверили, что вместе с союзниками по НАТО “продолжают выполнять совместное и твердое обязательство поддерживать Украину”.

Накануне Великобритания, США, Дания и Нидерланды объявили о поставках Украине сотен зенитных ракет малой и средней дальности к системам ПВО. Ракеты должны защитить критическую инфраструктуру Украины, а также обеспечить успех контрнаступательных операций ВСУ.

Поставки уже стартовали и завершатся в течение нескольких недель.

Источник: Минобороны Великобритании

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