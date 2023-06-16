Через фонд НАТО: Британия дополнительно предоставляет 60 млн фунтов для помощи Украине
Великобритания дополнительно перечислит 60 млн фунтов стерлингов (около $77 млн) в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины.
Соответствующее объявление сделал глава британского Минобороны Бен Уоллес на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Таким образом, вклад Британии в этот пакет вырастет до 80 млн фунтов стерлингов.
– Министр обороны объявил о дополнительном финансировании в размере 60 млн фунтов стерлингов для Комплексного пакета помощи НАТО, в результате чего общий вклад Великобритании с февраля прошлого года превысил 80 млн фунтов, — говорится в сообщении министерства.
Как отметил Уоллес, этот дополнительный вклад является частью обязательств Лондона “по предоставлению Украине необходимого оборудования”.
Комплексный пакет помощи НАТО для Украины (NATO’s Comprehensive Assistance Package, CAP) – инициатива, которая существует с июля 2016 года. Его утвердили на заседании Комиссии Украина-НАТО в Варшаве.
Цель пакета – консолидация и усиление помощи Украине. Он, в частности, предусматривает проведение реформ в сфере безопасности и обороны, включает в себя такие направления, как кибербезопасность, логистика, реабилитация военных.
Средства из пакета используются для финансирования безопасной связи, топлива, пайков, медикаментов, бронежилетов, зимней формы и снаряжения для противодействия минным, химическим и биологическим угрозам.
В Минобороны Британии заверили, что вместе с союзниками по НАТО “продолжают выполнять совместное и твердое обязательство поддерживать Украину”.
Накануне Великобритания, США, Дания и Нидерланды объявили о поставках Украине сотен зенитных ракет малой и средней дальности к системам ПВО. Ракеты должны защитить критическую инфраструктуру Украины, а также обеспечить успех контрнаступательных операций ВСУ.
Поставки уже стартовали и завершатся в течение нескольких недель.
Источник: Минобороны Великобритании
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк