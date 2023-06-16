Через фонд НАТО: Британія додатково надає 60 млн фунтів для допомоги Україні

Велика Британія додатково перерахує 60 млн фунтів стерлінгів (близько $77 млн) до Комплексного пакету допомоги НАТО для України.

Відповідне оголошення зробив очільник британського Міноборони Бен Воллес на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Отже, внесок Британії у цей пакет зросте до 80 млн фунтів стерлінгів.

– Міністр оборони оголосив про додаткове фінансування в розмірі 60 млн фунтів стерлінгів для Комплексного пакету допомоги НАТО, внаслідок чого загальний внесок Великої Британії з лютого минулого року перевищив 80 млн фунтів, – йдеться у повідомленні міністерства.

Як зазначив Воллес, цей додатковий внесок є частиною зобов’язань Лондона “щодо надання Україні необхідного обладнання”.

Комплексний пакет допомоги НАТО для України (NATO’s Comprehensive Assistance Package, CAP) – це ініціатива, яка діє з липня 2016 року. Його затвердили під час засідання Комісії Україна-НАТО у Варшаві.

Метою пакету є консолідація та посилення допомоги Україні. Він, зокрема, передбачає проведення реформ у сфері безпеки та оборони, охоплює такі напрями, як кібербезпека, логістика, реабілітація військових.

Кошти з пакету йдуть на фінансування безпечного зв’язку, палива, пайків, медикаментів, бронежилетів, зимової форми та спорядження для протидії мінним, хімічним і біологічним загрозам.

У Міноборони Британії запевнили, що разом із союзниками по НАТО “продовжують виконувати спільне та непохитне зобов’язання підтримувати Україну”.

Напередодні Велика Британія, США, Данія та Нідерланди оголосили про поставки Україні сотень зенітних ракет малої і середньої дальності до систем ППО. Ракети мають захистити критичну інфраструктуру України, а також забезпечити успіх контрнаступальних операцій ЗСУ.

Поставки вже стартували та завершаться протягом кількох тижнів.

Джерело: Міноборони Великої Британії

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