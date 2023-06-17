Оккупанты совершают экоцид на острове Джарылгач — Генштаб

Россияне продолжают уничтожать природу острова Джарылгач, обустраивая полигон и проводя опасные военные тренировки.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 17 июня.

— Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия подготовки мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений, — говорится в сообщении.

Также военные рассказали, что в течение суток противник нанес 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе оценивают вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, как высокую.

Обстановка по направлениям:

— Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения, — говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Янжуловка Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Костобобров, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атинское, Стариково, Бояро-Лежачи, Старые Вирки, Сосновка, Искристовщина, Волфино, Басовка, Мирополье, Степок, Краснополье, Новодмитровка, Большая Писаревка, Пономаренки Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрелечья, Старица, Огурцево, Плетеневка, Волчанские Хутора, Покаляное, Охримовка, Круглое, Бударки, Землянки, Лошаково, Потихоново и Комиссарово на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка Харьковской и Новоселовское Луганской областей.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздоловка, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимильяновка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожевое, Новоселка, Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Новоандреевка, Степное, Лобково, Степногорск, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Новодмитровка, Красный Маяк, Шляховое, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ольговка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Молодежное, Антоновка, Херсон, Чернобаевка, Ромашково, Днепровское, Береговое, Велетенское, Кизомис, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Также в Генштабе добавили, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также украинскими защитниками был уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Источник : Генштаб ВСУ

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