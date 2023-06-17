Военный кабинет с командующими и $205 млн от США: 479-й день войны

17 июня, 0:16

Резников рассказал, когда украинские пилоты будут использовать F-16

Украинские пилоты смогут освоить F-16 гораздо быстрее, чем за стандартные 6 месяцев.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Настоящему Времени.

– Все публично обсуждают, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить F-16. Звучит уже всем известный период: после тестирования двух пилотов в Соединенных Штатах считается, что до шести месяцев будет достаточно, — говорит он.

Кроме того, министр обороны отметил, что четыре месяца на овладение западными истребителями является достаточно реалистичным сроком.

— Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением наверняка полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, через четыре месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять. Мы действительно такие, мы умеем учиться, — добавил он.

Резников напомнил, что украинские военные освоили системы Цезарь за три недели, хотя стандарт минимум три месяца: