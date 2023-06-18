Оккупанты заставляют людей на ВОТ отказаться от всех украинских документов – Федоров

На временно оккупированных территориях усилилась агрессия захватчиков по поводу паспортизации.

А все потому, как отметил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини городской глава Мелитополя Иван Федоров, что в России вступил в силу подписанный Владимиром Путиным закон Об особенностях приобретения гражданства в РФ.

Согласно этому закону, те жители оккупированных территорий, которых заставили получить российские паспорта, должны отказаться от всех украинских документов.

– Это значит, что люди должны письменно засвидетельствовать, что они теперь граждане России и отказываются от свидетельств о рождении, своих прав собственности, то есть всего, что они приобрели по украинскому законодательству, – объясняет Иван Федоров.

Таким образом, добавляет мэр Мелитополя, оккупанты в своей пропаганде пытаются “еще плотнее прописать свою рашистскую идею, которой точно нет”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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