Окупанти змушують людей на ТОТ відмовитись від усіх українських документів – Федоров

На тимчасово окупованих територіях посилилась агресія загарбників щодо паспортизації.

А все тому, як зауважив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини міський голова Мелітополя Іван Федоров, що в Росії набув чинності підписаний Володимиром Путіним закон Про особливості набуття громадянства в РФ.

Відповідно до цього закону ті жителі окупованих територій, яких змусили отримати російські паспорти, мають відмовитись від усіх українських документів.

– Це означає, що люди мають письмово засвідчити, що вони тепер громадяни Росії й відмовляються від свідоцтв про народження, своїх прав власності, тобто всього, що вони набули за українським законодавством, – пояснює Іван Федоров.

Таким чином, додає міський голова Мелітополя, окупанти в своїй пропаганді намагаються “ще щільніше прописати свою рашистську ідею, якої точно немає”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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