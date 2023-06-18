Украина в боях с РФ потеряла менее 10% западной техники — эстонская разведка

В нынешних боях Силы обороны Украины потеряли менее 10% техники, предоставленной западными партнерами.

Об этом заявил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает ERR.

Он отметил, что этот показатель может вырасти в ходе дальнейших операций, поскольку потеря техники является неизбежным следствием любых наступательных действий.

Гросберг добавил, что техника западного производства лучше защищает военных, поэтому даже если она выходит из строя, экипажи часто выживают, не получая серьезных ранений.

По словам полковника, украинские подразделения, которые готовились к контрнаступлению в течение последних шести месяцев, до сих пор не были задействованы в боевых действиях.

Ранее CNN со ссылкой на OSINT-аналитиков писал, что за первые дни контрнаступления Украина потеряла 16 БМП Bradley.

В Пентагоне заявили, что не имеют подтверждения информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники.

Источник: ERR

Фото: ОК Юг

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