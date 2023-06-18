Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Поблизу Переяслава фура переїхала військового
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Україна в боях з РФ втратила менше 10% західної техніки – естонська розвідка

ЗСУ танк війна

В нинішніх боях Сили оборони України втратили менше 10% техніки, наданої західними партнерами.

Про це заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.

Він зазначив, що цей показник може зрости під час подальших операцій, оскільки втрата техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій.

Гросберг додав, що техніка західного виробництва краще захищає військових, тому навіть якщо вона виходить з ладу, екіпажі часто виживають, не отримуючи серйозних поранень.

За словами полковника, українські підрозділи, які готувались до контрнаступу протягом останніх шести місяців, досі не були задіяні у бойових діях.

Раніше CNN з посиланням на OSINT-аналітиків писав, що за перші дні контрнаступу Україна втратила 16 БМП Bradley.

У Пентагоні заявили, що не мають підтвердження інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки.

Читайте також
Британія виділить Україні понад $20 млн на посилення кіберзахисту
прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

Джерело: ERR

Фото: ОК Південь

Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
За потреби Кремль навіть поразку у війні продасть росіянам як перемогу – очільник МЗС України
Дмитро Кулеба
Окупанти планують вивезти із Бердянська до Чувашії 300 дітей: хто в зоні ризику
Україна в боях з РФ втратила менше 10% західної техніки – естонська розвідка
Британія виділить Україні понад $20 млн на посилення кіберзахисту
прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Продовжиться пошук слабких місць РФ. Найближчого тижня ми не побачимо контрнаступу ЗСУ – розвідка Естонії
ЗСУ
У Вільнюсі НАТО ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13
Україна в боях з РФ втратила менше 10% західної техніки – естонська розвідка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Україна в боях з РФ втратила менше 10% західної техніки – естонська розвідка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Україна в боях з РФ втратила менше 10% західної техніки – естонська розвідка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь