Україна в боях з РФ втратила менше 10% західної техніки – естонська розвідка

В нинішніх боях Сили оборони України втратили менше 10% техніки, наданої західними партнерами.

Про це заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.

Він зазначив, що цей показник може зрости під час подальших операцій, оскільки втрата техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій.

Гросберг додав, що техніка західного виробництва краще захищає військових, тому навіть якщо вона виходить з ладу, екіпажі часто виживають, не отримуючи серйозних поранень.

За словами полковника, українські підрозділи, які готувались до контрнаступу протягом останніх шести місяців, досі не були задіяні у бойових діях.

Раніше CNN з посиланням на OSINT-аналітиків писав, що за перші дні контрнаступу Україна втратила 16 БМП Bradley.

У Пентагоні заявили, що не мають підтвердження інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки.

Джерело: ERR

Фото: ОК Південь

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.